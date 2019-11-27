В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД

Китай выступает против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и против того, чтобы он стал многосторонним. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Китай выступает против выхода США из договора РСМД, против того, чтобы договор стал многосторонним", - сказал Ма Чжаосюй на пресс-конференции по итогам российско-китайских консультаций по стратегической стабильности с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

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