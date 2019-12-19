В МИД Китая рассказали о лучшем решении по КНДР

19 декабря 2019 08:56 (UTC+04:00)

Частичное снятие санкций и возобновление шестисторонних переговоров на данный момент является лучшим решением для поддержания стабильности на Корейском полуострове, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Китая Ло Чжаохуэй, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В российско-китайском проекте резолюции говорится о приверженности цели по денуклеаризации Корейского полуострова, необходимости урегулирования посредством диалога, в особенности о возобновлении шестисторонних переговоров, конечно, также в нем упоминается вопрос снятия санкций ООН. Я считаю, что в нынешней ситуации это лучшее решение для решения проблемы Корейского полуострова", - заявил Ло Чжаохуэй на брифинге, посвященном предстоящему трехстороннему саммиту Китай –Япония-Южная Корея.

Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции Совета безопасности ООН, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.

Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".

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