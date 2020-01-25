В Китае число заболевших коронавирусом увеличилось до 1287 человек

Количество заболевших новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 1287 человек, из них 41 человек погиб, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения.

Ранее официально сообщалось о 830 заболевших и 26 умерших.

"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер", - говорится в сообщении.

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