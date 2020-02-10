В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Днем ранее официально сообщалось о более чем 37,1 тысячи заболевших и 811 умерших.

"По состоянию на полночь 9 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 40171 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 35982 человека (6484 человек находится в тяжелом состоянии), 3281 человек выписан из больниц и 908 скончались ", - говорится в сообщении госкомитета.

Отдельно в Гонконге выявлены 36 случаев заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (один из них выздоровел).

В настоящее время еще более 187,5 тысячи человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 3062 новых случая заражения, из больниц за сутки выписали 632 человека, скончались 97 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 296 человек.