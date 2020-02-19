В Китае надеются на дальнейшую поддержку в борьбе с коронавирусом

Китай надеется, что Россия и все международное сообщество как можно раньше скорректируют введенные из-за коронавируса ограничительные меры, чтобы обмены и сотрудничество в разных областях не пострадали. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Россия и Китай являются крупнейшими соседями друг для друга. Мы уделяем пристальное внимание тем мерам, которые предпринимает Россия в ответ на эпидемию. В то же время мы также отметили, что российская сторона многократно выражала поддержку Китаю в борьбе с эпидемией и оказала значительную помощь", - заявил дипломат.

По его словам, "китайская сторона надеется и верит, что международное сообщество, включая Россию, продолжит оказывать Китаю решительную поддержку, объективно оценивать эпидемическую ситуацию, как можно раньше скорректирует соответствующие ограничительные меры, обеспечив тем самым гарантию, что обмены и сотрудничество в различных областях не будут затронуты".