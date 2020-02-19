Глава МВФ рассказала о возможных последствиях распространения коронавируса для экономики

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может стать причиной падения роста ВВП Китая в первом квартале, но приведет лишь к незначительному сокращению этого показателя за весь год. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Коронавирус - это наша наиболее острая неопределенность: глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения мы не предвидели в январе. Это суровое напоминание о том, как хрупкому экономическому восстановлению могут угрожать непредвиденные обстоятельства", - отметила Георгиева в своем блоге на сайте МВФ в преддверии встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Эр-Рияде 22-23 февраля.

Она рассказала о том, что фонд рассматривает несколько вариантов развития ситуации, в зависимости от того, насколько быстро будет остановлено распространение коронавируса. "Если вызванные вирусом сбои быстро завершатся, мы ожидаем, что китайская экономика скоро восстановится", - отметила глава МВФ. "Результатом станет резкое падение роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь незначительное сокращение за весь год. Побочные последствия для других стран останутся относительно незначительными и кратковременными, главным образом в результате временных сбоев в цепочке поставок, сфере туризма, а также ограничений на поездки", - считает глава МВФ.

Однако, добавила она, "длительная и более серьезная вспышка приведет к более резкому и более длительному замедлению экономического роста в Китае". "Ее глобальное влияние будет усиливаться за счет более значительных сбоев в цепочке поставок и более устойчивого падения доверия инвесторов, особенно если эпидемия распространится за пределы Китая", - пояснила руководитель фонда.

По ее словам, "даже при наиболее благоприятном сценарии прогнозируемые темпы глобального роста все еще остаются умеренными во многих частях света". "В среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется ниже средних статистических показателей, - заключила Георгиева. - В этом контексте, хотя некоторые неопределенности - например, болезни - выходят из-под нашего контроля, мы не должны создавать новые неопределенности там, где мы можем этого избежать".