Число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду ведомство проинформировало о более чем 74,1 тыс. случаях заражения, 2004 жертвах и более 14,3 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,83% вместо 2,7% днем ранее. По сравнению с минувшими сутками количество новых случаев заражения сократилось на 1355, до 394.