Германия выделит 10 млн евро на разминирование Ракки

Германия запланировала выделить сирийской Ракке 10 миллионов евро для операций по разминированию города, заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает в пятницу РИА Новости.

Ранее в пятницу было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.

По словам министра, городу необходима всеобъемлющая поддержка международного сообщества. "Сюда относится обезвреживание подлых ловушек ИГ со снарядами, которые представляют смертельную опасность для всех, кто живет в Ракке или хочет туда вернуться. На эти цели федеральное правительство зарезервировало 10 миллионов евро", - заявил Габриэль, его цитирует рассылка МИД.

Он также заявил о важности политических перспектив "для мирного сосуществования". "А также нужен прогресс в вопросе политического перехода и в рамках женевского процесса, чтобы для всей Сирии и сирийцев стало возможным хорошее будущее и предотвращено возвращение террора - в Ракку и другие места", - добавил он.