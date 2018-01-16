В результате ДТП с автобусом с детьми в Германии пострадали 43 человека (Обновлено) (ФОТО)

В результате ДТП с автобусом с детьми в Германии пострадали 43 человека, шестеро детей находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал SWR.

Причины происшествия пока не уточняются. По данным SWR, речь идет не о школьном, а о рейсовом автобусе, который, однако, утром перевозил многих школьников. Водитель получил легкие травмы, передает телеканал со ссылкой на полицию. На место ДТП прибыли наряды полиции, спасатели и кареты скорой помощи.

12:07(GMT+4) По меньшей мере 20 детей получили ранения после того, как школьный автобус врезался в стену жилого дома в городе Эбербах (федеральная германская земля Баден-Вюртемберг), сообщает Интерфакс со ссылкой на Bild.

По данным издания, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По сообщению других немецких СМИ, среди пострадавших не только дети, но и сопровождавшие их взрослые.

О причинах ДТП пока не сообщается.

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