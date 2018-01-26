В Оксфордский университет впервые поступило больше женщин, чем мужчин

26 января 2018 19:40 (UTC+04:00)

Приемная комиссия Оксфордского университета опубликовала данные, согласно которым, впервые за всю историю существования этого престижного учебного заведения, в 2017 году туда поступило больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила газета The Guardian. В прошлом году первокурсниками одного из самых известных университетов мира стали 1070 женщин и 1025 мужчин, передает ТАСС.

"Такое положение дел нельзя пока называть тенденцией, так как это статистика всего за один год, - заявил официальный представитель университета. - Но это хороший показатель прогресса в вопросе гендерного равноправия при приеме абитуриентов в высшие учебные заведения."

Почти такая же ситуация сложилась и в Кембриджском университете, хотя там женщины пока не смогли обогнать мужчин по количеству поступивших, но соотношение составило практически 50 на 50.

Однако, как сообщает газета, даже при том, что гендерный вопрос в лучших вузах страны можно считать почти решенным, проблема с дискриминацией абитуриентов по другим признакам в Великобритании до сих пор остается. Так, в прошлом году было установлено, что Кембриджский и Оксфордский университеты практически не принимают абитуриентов из малоимущих семей, а также с темным цветом кожи. 80% людей, принятых в эти вузы с 2010 по 2015 год, - это дети из богатых семей адвокатов, врачей и других высокооплачиваемых специалистов. А доля темнокожих британцев составила всего 1,5% от общего числа поступивших.

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