В Британии на борту частного самолета обнаружили полтонны кокаина

30 января 2018 19:04 (UTC+04:00)

Сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо, передает РИА Новости со ссылкой на издание Mirror.

Отмечается, что самолет с одной из крупнейших партий кокаина, когда-либо изъятых в стране, прибыл из колумбийской столицы Богота. Стоимость наркотика оценивается приблизительно в 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 70,6 миллиона долларов).

Пограничники задержали пассажиров, среди которых оказались граждане Великобритании, Испании и Италии. Членов экипажа воздушного судна допросили и отпустили без предъявления обвинений.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Глава МИД Великобритании рассказал о значении ядерной сделки с Ираном
Европа 15:42
В ЕС рассказали, когда должен завершиться переходный период после Brexit
Европа 29 января 18:51
В Лондоне рассказали о разногласиях с ЕС по переходному периоду Brexit
Европа 29 января 16:54
Великобритания и ОАЭ закупают в Туркменистане нефтепродукты
Туркменистан 29 января 08:09
США готовы стать для Британии "великим торговым партнером" после Brexit - Трамп
США 29 января 03:32
МИД Британии осудил теракт в Кабуле
Европа 28 января 21:24
В Оксфордский университет впервые поступило больше женщин, чем мужчин
Европа 26 января 19:40
Главы МИД Узбекистана и Британии планируют провести переговоры
Узбекистан 26 января 17:45
Трамп пообещал защитить Великобританию при необходимости
США 26 января 11:38
Движение паромов между Францией и Великобританией прервано из-за забастовки
Европа 25 января 13:22
Туркменистан и Великобритания укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 24 января 17:44
Глава британского генштаба предрек нападение России
Европа 22 января 23:42
Жителей Британии в случае ядерной угрозы оповестят по SMS - СМИ
Европа 20 января 17:58
Грузия получит 5,5 млн фунтов стерлингов от Великобритании
Грузия 19 января 23:05
Джонсон предложил построить мост между Францией и Великобританией
Европа 19 января 12:18
Художники Швейцарии и Великобритании представят в Баку искусство раскрашивания стен
Культура 18 января 18:21
В Великобритании похитили первое издание книги о Гарри Поттере стоимостью £40 тыс
Европа 17 января 20:21
В британском правительстве появился "министр по одиночеству"
Европа 17 января 16:41