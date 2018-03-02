В Хельсинки из-за возгорания багажа задержали авиарейс

2 марта 2018 23:19 (UTC+04:00)

Сумка, загоревшаяся в багажном отделении самолета авиакомпании Norwegian в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа, стала причиной задержки рейса, направлявшегося в пятницу утром в город Оулу, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Iltalehti.

"Грузчик закрывал багажные люки самолета при подготовке машины к вылету, когда увидел горящую сумку. Он немедленно выкинул ее из багажного отделения и потушил. Владелец багажа находился в самолете", - приводит газета цитату комиссара полиции Маркку Хелениуса.

Полиция не выявила никаких преднамеренных действий или чего-то подозрительного. Причина воспламенения изучается.

В настоящий момент органы правопорядка выясняют, были ли в багаже предметы, запрещенные к перевозке воздушным транспортом, такие как легковоспламеняющиеся жидкости, газы или электронные сигареты.
Нарушителю может грозить штраф за их нарушение.

Инцидент привел к задержке вылета на один час, уточнили в аэропорту.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В связи с пожаром в наркоцентре в Баку создана "горячая линия"
Общество 2 марта 20:22
Премьер Турции выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре
Политика 2 марта 20:05
Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в наркоцентре
Политика 2 марта 18:25
Председатель Госдумы России выразил соболезнования в связи с пожаром в наркоцентре в Баку
Общество 2 марта 16:48
Генсек Совета Европы выразил соболезнования в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку
Общество 2 марта 13:13
Минздрав Азербайджана о пожаре в Республиканском наркоцентре
Общество 2 марта 12:17
Свыше 20 человек погибли в результате пожара в Республиканском наркологическом центре в Баку
Происшествия 2 марта 11:15
Главы официальных структур проводят осмотр места пожара в наркологическом центре в Баку
Происшествия 2 марта 11:06
Пожар в Республиканском наркологическом центре в Баку потушен (Обновлено) (ФОТО)
Происшествия 2 марта 09:45
В Гяндже произошел пожар, погибла женщина
Происшествия 27 февраля 08:33
Жертвами пожара в Пермском крае России стали шесть человек
Россия 27 февраля 04:04
В Тбилиси горит крупный вещевой рынок
Грузия 27 февраля 02:15
На севере Италии десятки человек пострадали при пожаре на дискотеке
Европа 25 февраля 13:03
Пожар в административном здании в Баку потушен
Происшествия 20 февраля 19:34
У штаб-квартиры Би-би-си в Лондоне произошел пожар
Европа 17 февраля 19:11
Не менее пяти человек погибли при пожаре в центре для подростков в Перу
Другие страны 15 февраля 05:20
В Баку в многоэтажном жилом здании произошел пожар
Общество 7 февраля 22:37
В центре Берлина загорелся пятизвездочный отель
Европа 7 февраля 14:56