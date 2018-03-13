В здание парламента Великобритании доставили подозрительный пакет

Очередной подозрительный пакет во вторник доставлен к одному из зданий британского парламента, сообщили РИА Новости в столичной полиции.

"Полицию вызвали в 9.49 во вторник, 13 марта, чтобы сообщить о подозрительном пакете у зданий Нормана Шоу на набережной Виктории, Вестминстер", — сообщил представитель ведомства.

По его словам, посылка в ближайшее время будет вскрыта. "Сообщений о пострадавших нет. Расследование продолжается", — добавил собеседник агентства.

Накануне к зданию британского парламента также был доставлен подозрительный пакет, тревога оказалась ложной.

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