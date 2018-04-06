Макрон: Ливан получит более $11 миллиардов для развития экономики

Ливан получит в общей сложности более 11 миллиардов долларов пожертвований и кредитов, мобилизованных на международной конференции CEDRE для развития экономики страны, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Конференция международных доноров Ливана CEDRE проходит в пятницу в Париже.

"В общей сложности настоящая конференция позволила мобилизовать более 11 миллиардов государственных обязательств. Надеюсь, что ряд стран продолжит присоединяться к этим обязательствам в ближайшие часы и в ближайшие дни", — сказал Макрон, выступая на конференции.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что Франция выделит Ливану 400 миллионов евро льготных кредитов и 150 миллионов евро безвозмездных субсидий.

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