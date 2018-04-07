В ресторане в Женеве взорвался баллон с газом

Баллон с газом взорвался в одном из ресторанов Женевы, 15 человек пострадали, передает РИА Новости со ссылкой на газету Blick.

Инцидент произошел в субботу после полудня. Ударная волна выбила стекла здания, среди пострадавших были как сотрудники, так и посетители ресторана. Восемь человек госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте.

Отмечается, что взорвался баллон, использовавшийся для карамелизации. Полиция проводит расследование происшествия.

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