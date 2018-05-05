На юге Финляндии на заводе по производству биотоплива возник крупный пожар

5 мая 2018 01:25 (UTC+04:00)

Крупный пожар возник в пятницу вечером на заводе на юге Финляндии, в населенном пункте Луумяки. Об этом сообщила в Twitter спасательная служба финского региона Южная Карелия., пишет ТАСС.

"Горит завод по производству пеллет (биотопливо в виде гранул, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства - прим. ТАСС). На месте работают почти 20 отрядов спасателей", - информировала спасательная служба. О пострадавших не сообщается.

Ведомство отметило, что крупное возгорание привело к возникновению сильной задымленности.

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