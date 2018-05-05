ЕС и Британия согласовали общую структуру переговорных тем по Brexit

5 мая 2018 13:32 (UTC+04:00)

Представители ЕС и Британии согласовали на переговорах по Brexit структуру последующих дискуссий, предварительно выделив четыре блока тем, подтвердил РИА Новости представитель ЕК.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

Темы на данном этапе носят предварительный характер. "Эти темы для обсуждения были согласованы с Британией в ходе раунда переговоров со 2 по 4 мая для структурирования предстоящих встреч", — говорится в документе рабочей группы по подготовке и проведению переговоров, на который указал собеседник агентства.

В качестве первого блока выделена основа для сотрудничества, включающая в числе прочего вопросы управления, урегулирования споров, взаимодействия со структурами ЕС.

Второй блок вопросов включает экономическое сотрудничество, в том числе в таможенной сфере, в области финансовых услуг, энергетики и транспорта.

Третий блок содержит вопросы партнерства в сфере безопасности и обороны. Наконец, в рамках четвертого блока планируется обсуждать вопросы защиты данных, инновации, науку и культуру.

В конце апреля палата лордов проголосовала за расширение полномочий парламента Великобритании в вопросах Brexit, принятая поправка предусматривает наделение парламента правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом парламентарии получат возможность фактически сохранить членство Британии в ЕС, так как в случае отсутствия соглашения или несогласия с его содержанием они смогут заблокировать шаги правительства по выходу из Евросоюза.

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