В Германии автобус с детьми попал в аварию

1 июля 2018 13:40 (UTC+04:00)

Автобус с детьми столкнулся с машиной скорой помощи в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере ФРГ, передает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

В результате ДТП пострадали 46 человек.

Инцидент произошел в субботу вечером. Как заявила полиция, автобус выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем, и врезался в машину скорой помощи.
Как пишет издание, в автобусе было 42 ребенка от 10 до 15 лет, с ними ехали пять сопровождающих

В результате лобового столкновения пострадали 46 человек, в том числе дети. Предположительно, один из сопровождающих, а также один ребенок получили тяжелые ранения. Их доставили в больницу на вертолете.

Еще 20 человек были госпитализированы с легкими ранениями.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Меркель считает, что ЕС будет тесно сотрудничать с Британией в сфере обороны после Brexit
Европа 30 июня 13:46
Премьер Греции считает выгодной договорённость с Германией по беженцам
Европа 29 июня 19:13
В Германии прогремел взрыв в жилом доме
Европа 28 июня 12:24
В Берлине считают введенные США пошлины противозаконными
Европа 28 июня 12:18
Меркель заявила о единстве ЕС в желании сократить нелегальную миграцию
Европа 28 июня 12:11
Иран предложил провести встречу "пятерки" на уровне глав МИД
Политика 28 июня 11:38
Действующий чемпион мира по футболу не смог выйти из группы третий раз подряд
Спорт 27 июня 21:56
Штайнмайер поздравил Эрдогана с победой на выборах
Европа 25 июня 20:55
В результате взрыва в жилом доме на западе Германии пострадали пять человек
Европа 24 июня 11:33
Сборная Германии в меньшинстве вырвала победу у Швеции в матче ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Спорт 24 июня 00:59
МВД Германии может ужесточить погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС
Европа 23 июня 12:47
Германия выступила за политическое решение в Сирии
Европа 22 июня 18:13
BMW о планах по строительству завода в России (Эксклюзив)
Бизнес 21 июня 14:31
Меркель приедет в Бейрут для обсуждения вопросов экономики и беженцев
Европа 21 июня 12:22
Азербайджанское детство в Германии (ФОТО)
Культура 20 июня 15:47
Германия и Франция выступили за создание группы по вопросам развития ЕС
Европа 20 июня 09:33
Германия и Франция поддерживают укрепление границ ЕС, заявила Меркель
Европа 19 июня 19:20
ХСС поддержала запрет въезда беженцев после регистрации в других странах ЕС
Европа 18 июня 17:09