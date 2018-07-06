Германия призвала Россию обеспечить прекращение огня на юго-западе Сирии

6 июля 2018 15:07 (UTC+04:00)

Германия призывает Россию приложить энергичные усилия к восстановлению режима прекращения огня и гуманитарных коридоров в Сирии на границе с Иорданией, заявил журналистам в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

"Мы обращаемся прежде всего к России как союзнице режима и участнице военных действий с призывом приложить усилия и незамедлительно восстановить согласованный с США и Иорданией режим прекращения огня в зоне деэскалации и обеспечить гуманитарный доступ к людям, терпящим бедствие", — сказал Зайберт.

По словам представителя кабмина, в Берлине приветствуют усилия Иордании по оказанию гуманитарной помощи в Сирии и работе с беженцами. В конце июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в ходе визита в Иорданию, что Берлин предоставит Амману дополнительно 100 млн долларов для минимизации последствий миграционного кризиса.

"Приоритетом является восстановление перемирия на юго-западе Сирии и обеспечение гуманитарных коридоров", — добавил Зайберт.

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