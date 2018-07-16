Главы МИД стран ЕС одобрили поправки о блокировании санкций США по Ирану

16 июля 2018 15:02 (UTC+04:00)

Главы МИД стран ЕС предоставили "зеленый свет" внесению поправок о распространении на санкции США по Ирану положений европейского "блокирующего закона", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Совет по иностранным делам одобрил пункты повестки, не требующие обсуждения, в том числе намерение не возражать внесению поправок в положения "блокирующего закона", — говорится в сообщении в официальном аккаунте Совета ЕС в Twitter.

Обозначив отсутствие возражений, Совет, таким образом, позволит принять ЕК поправки быстрее. Кроме того, Европарламент должен высказаться по этому вопросу до 6 августа, чтобы положения вступили в силу.

ЕС планирует в качестве защитной меры от последствий односторонних санкций США в отношении Ирана с пятницы начать применение положений "блокирующего постановления", которое запрещает европейским компаниям выполнять эти ограничительные меры и позволяет не признавать соответствующие экстерриториальные судебные решения.

Впервые такие меры ЕС применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от американских санкций. Кроме того, положения "блокирующего постановления" были распространены в отношении принятых США в том же году санкций против Ирана и Ливии.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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