Президент Финляндии посетит Россию с визитом 22 августа. Такое заявление, как передает ТАСС, сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё.

"Что касается двусторонних отношений, то мы сможем подробно поговорить об этом во время твоего визита в Россию 22 августа", - сказал Путин.

Путин высоко оценил свою встречу с президентом США Дональдом Трампом. "Встреча действительно была очень содержательной и полезной", - сказал Путин, закончивший в понедельник переговоры в Хельсинки встречей с Ниинистё.

По его словам, на сегодняшний день Хельсинки стал настоящей мировой политической столицей. Он поблагодарил Финляндию за прием.

Президент Финляндии поблагодарил Путина, отметив, что финны были очень рады принять таких высоких гостей. "Мы действительно постарались", - сказал Ниинистё.

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