В Польше в ДТП погибли украинские граждане

МИД Украины подтвердил, что в дорожно-транспортном происшествии в Польше погибли и травмированы украинские граждане, передает ТАСС.

"Среди погибших и раненых в результате ДТП с участием автобуса в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши есть украинцы", - сообщил украинскому агентству УНН заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

По его словам, на место выехал украинский консул. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы в больницы в городах Перемышль и Санок. "Другие граждане размещены в местных школах и хостелах," - сказал представитель МИД.

Ранее в субботу сайт польского телеканала TVN24 сообщил, что в ДТП погибли три человека погибли и девять серьезно пострадали. Авария произошла в деревне Лесчава-Дольна на юго-востоке Польши в ночь с пятницы на субботу. По его данным, автобус, в котором находились 54 человека, съехал с дороги и упал в овраг. В больницы доставлен 51 пассажир, состояние девяти из них оценивается как критическое. Сообщается, что в автобусе находились туристы из Львова.

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