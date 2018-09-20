СМИ сообщили о наезде на пешеходов недалеко от Ватикана

20 сентября 2018 03:38 (UTC+04:00)

Автомобиль наехал в среду вечером на группу пешеходов неподалеку от площади Святого Петра в Ватикане. Как сообщает газета La Repubblica, по меньшей мере четыре человека, в том числе трое детей, получили травмы, передает ТАСС.

Пострадавшие были госпитализированы, их жизням ничто не угрожает. По данным издания, они приехали в Рим в составе туристической группы из Польши.

Как пишет газета Corriere della Sera, инцидент произошел из-за того, что водитель потерял контроль над управлением.

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