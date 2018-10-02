Юнкер: Отсутствие соглашения о Brexit не лучший сценарий

Отсутствие договоренности по Brexit не является лучшим сценарием развития событий, так как это принесет проблемы, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европарламенте.

ЕК, чьей представитель Мишель Барнье является главным переговорщиком от ЕС по Brexit, по-прежнему хочет достижения договоренности об условиях отделения Великобритании от ЕС, напомнил Юнкер.

"Те, кто считает отсутствие договоренности более хорошим решением, не знают о трудностях, которые этот сценарий принесет", — сказал он.

Стране и союзу нужно окончательно договориться об условиях их разъединения не позднее ноября. Если это сделано не будет, соглашение о "разводе" может не успеть пройти все необходимые ратификации и не вступит в силу к моменту "развода" — 29 марта 2019 года. Это грозит "жестким" Brexit — не только разрывом Британии с договоренностями и законодательными актами, которые она соблюдает, являясь членом ЕС, но и неопределенностью относительно будущих отношений с Евросоюзом.

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