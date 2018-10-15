Принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в авиакатастрофу

15 октября 2018 01:52 (UTC+04:00)

Мощный разряд молнии попал в самолет Dassault Falcon 7X, на котором принц Гарри и его супруга Меган Маркл летели в Нидерланды, из-за чего самолет едва не потерпел крушение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что этот инцидент произошел в конце сентября, когда герцог и герцогиня Сассекские направлялись в Амстердам на тайное мероприятие.

Удар молнии в тридцать миллионов вольт пришелся на носовой обтекатель воздушного судна, всего в нескольких сантиметрах от навигационной системы летательного аппарата. Тем не менее, самолет смог совершить удачную посадку в амстердамском аэропорту Схипхол.

После посадки воздушное судно отправили на ремонтные работы, а принцу Гарри и Меган Маркл предоставили другой самолет.

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