Польша купила долю в месторождении газа на Норвежском шельфе

18 октября 2018 14:46 (UTC+04:00)

Польская энергетическая компании PGNiG приобрела у норвежской фирмы Equinor долю в газово-конденсантном месторождении Tommeliten Alphа, расположенном в южной части Норвежского континентального шельфа. Об этом сообщила польская компания, передает в четверг ТАСС.

Как подчеркивают в PGNiG, это приобретение позволит значительно расширить объемы добычи газа за пределами Польши. "Это приобретение увеличит наше производство в регионе, из которого газопроводом Baltic Pipe мы планируем отправлять газ в Польшу", - отметил глава компании Петр Возняк. По его словам, PGNiG входит в элитный клуб фирм, которые разрабатывают одно из крупнейших месторождений в Европе.

Стоимость приобретения - 220 миллионов долларов. PGNiG рассчитывает, что эта доля поможет увеличить объем добываемого компанией в Норвегии газа на 0,5 миллиарда кубометров в год.

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