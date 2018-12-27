В Швеции предъявили обвинения шестерым подозреваемым по делу о терроризме

27 декабря 2018 19:59 (UTC+04:00)

Прокуратура Швеции предъявила в четверг обвинения шестерым мужчинам, подозреваемым по делу о терроризме, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Шестерым лицам предъявлено сегодня обвинение в суде города Сольна за подготовку к террористическому преступлению и нарушение закона о финансировании (особо опасных преступлений)", - говорится в сообщении прокуратуры для прессы.

Поясняется, что трое из подозреваемых обвиняются в подготовке террористического преступления приобретением большого количества химических веществ и отдельного оборудования. Все шестеро обвиняются также за нарушение закона о финансировании особо тяжких преступлений и, в частности, за подозрения об отправке денежных средств, которые оказались затем в распоряжении "Исламского государства".

В сообщении для прессы также говорится, что преступления совершены в окрестностях Стокгольма и в городе Стрёмсунде Центральной Швеции. Подозреваемые свою вину отрицают.

Пятеро из шестерых обвиняемых находятся под арестом. Судебные слушания начнутся 7 января и закончатся в начале февраля 2019 года.

Как ранее сообщили шведские СМИ, с апреля по октябрь этого года полиция задержала в общей сложности по этому делу пять человек - выходцев из Узбекистана и Киргизии. Как минимум один из них был в контакте с Рахматом Акиловым, осужденным на пожизненное заключение в Швеции за теракт в центре Стокгольма в 2017 году.

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