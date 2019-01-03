Глава пресс-службы Елисейского дворца уходит в отставку

Сильвен Фор покидает пост главы пресс-службы и службы связей с общественностью президента Франции Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета Le Parisien. Фор подтвердил этому изданию свое решение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как подчеркивает газета, вероятной причиной стало ухудшение отношений между президентом и его помощником, которого ранее считали и его близким другом. Теперь 46-летний Фор покидает Елисейский дворец в разгар второго по счету скандала, связанного с бывшим сотрудником президентской администрации Александром Беналля. Тот вновь привлек к себе внимание общественности и СМИ после того, как стало известно, что он не сдал после увольнения выданные ему два диппаспорта и незаконно совершил с ними множество поездок, цели которых остаются не известными. Сенат в настоящее время намерен уже во второй раз создать следственную комиссию по "делу Беналля", что грозит возобновлением политического скандала.

Сам Фор, комментируя свое решение об уходе, сообщил, что "намерен посвятить себя своей семье" и что его отставка последует в конце января. Фор, активно участвовавший в 2017 году в предвыборной кампании кандидата в президенты Эмманюэля Макрона, возглавил его пресс-службу, однако после победы того на выборах отказался от предложенной ему должности главы пресс-службы президентской администрации мотивируя это тем, что такая работа "буквально пожирает все свободное время". В результате он был назначен весной 2015 года спичрайтером президента и успешно написал президенту тексты около 300 речей.

Фор находился на этом посту до лета 2018 года, когда после возникновения "дела Беналля" ему все же пришлось возглавить по настоянию Макрона пресс-службу Елисейского дворца. Она в срочном порядке реорганизовывалась с тем, чтобы улучшить связи с общественностью в условиях скандала, вызванного "делом Беналля".

Как сообщает Le Parisien, теперь Фор, комментируя свой уход, заявил журналисту газеты, что "остается полностью лояльным президенту Макрону" и что их "особые отношения не пострадали". По данным издания, Эмманюэль Макрон пытался отговорить Фора от его ухода из администрации. Теперь Фор сообщает, что покинет Елисейский дворец в конце января. После этого он намерен отдохнуть в течение продолжительного периода, а затем заняться деятельностью в частном секторе.

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