Не менее девяти человек погибли в результате мощных снегопадов в Баварии и Австрии

8 января 2019 03:51 (UTC+04:00)

Мощные снегопады в Австрии и на юге Германии привели к гибели как минимум девяти человек и, как ожидается, будут продолжаться в течение всей текущей недели. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник вечером газета Bild.

В Австрии был эвакуирован целый горнолыжный курорт Хохкар. Местные власти опасаются схода сильнейшей лавины и катастрофы, подобной той, которая произошла около 20 лет назад в Гальтюре, когда в феврале 1999 года снежные массы накрыли целую коммуну и привели к гибели 31 человека. "Насколько я знаю, в истории Хохкара такого еще никогда не бывало", - приводят СМИ слова бургомистра Фридриха Фарнбергера.

Не менее драматична ситуация и в Баварских Альпах. В районе Мисбах объявлен режим ЧС. Причем эксперты прогнозируют, что снегопад будет продолжаться там всю неделю. Толщина нового снега может составить около 2 м, что грозит привести к обрушению некоторых зданий.

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