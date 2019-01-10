Премьер Венгрии заявил о намерении бороться с президентом Франции в вопросе миграции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен вести борьбу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по вопросу миграционной политики. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Будапеште, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя отрицать, что Эмманюэль Макрон - важная фигура, более того, он лидер промиграционных сил. Ничего личного, это вопрос будущего наших государств. Если то, что он хочет осуществить в контексте миграции, свершится в Европе, это будет плохо для Венгрии, поэтому я должен бороться с ним", - приводит агентство Reuters слова Орбана.

Ранее глава венгерского правительства выразил надежду, что в ходе выборов в Европарламент, которые пройдут в мае этого года, победят партии, которые проводят антимиграционную политику.

Венгрия наряду с США отказалась от присоединения к двум договорам ООН о миграции и беженцах. Сначала Будапешт выступил против Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, присоединятся к которому также отказалась Австрия и ряд европейских стран. Затем Венгрия и США проголосовали против резолюции в поддержку Глобального договора о беженцах.

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