Мэй отвергла возможность проведения второго референдума по Brexit

21 января 2019 20:45 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отвергла возможность проведения повторного референдума по Brexit и заявила, что продление действия норм, регулирующих членство страны в ЕС, не исключит полностью опасности выхода из Евросоюза без сделки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник Мэй должна представить парламентариям новый план по выходу из ЕС взамен отклоненного палатой общин на прошлой неделе. Голосование по новому плану состоится 29 января. Ранее ожидалось, что правительство после консультаций с оппозицией учтет пожелания политических партий, однако из речи Мэй следует, что премьер не намерена вносить каких-либо значимых изменений в соглашение об условиях Brexit.

"Мне не нравится идея второго референдума, наша задача - реализовать результаты первого референдума. Я не верю, что большая часть палаты общин поддерживает идею проведения второго референдума. Новый референдум нанесет ущерб единству страны и подорвет веру в демократию", - сказала Мэй, выступая в парламенте.

По словам премьера, не станет спасением и продление срока действия "статьи 50" о членстве Британии в ЕС.

"Говорят, что мы в парламенте не можем договориться об условиях "сделки" и следует отменить процедуру, запущенную по статье 50 (выход из Евровоюза). Но продление срока действия статьи 50 не исключит автоматически вероятность выхода страны из ЕС без "сделки", это всего лишь отсрочит такой вариант", - добавила Мэй.

Она вновь заявила, что намерена осуществить Brexit и сделать это планирует к концу марта. При этом премьер отметила, что готова вернуться к переговорам с партиями по ряду вопросов, содержащихся в соглашении с ЕС, в том числе по проблемам, связанным с пограничным и таможенным режимом в Северной Ирландии.

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