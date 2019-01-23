Президент Польши назвал открытым вопрос приглашения Ирана на встречу по Ближнему Востоку

Приглашение Ирана на организуемую Польшей и США 13-14 февраля в Варшаве министерскую встречу по Ближнему Востоку остается открытым вопросом. Об этом заявил в среду в интервью Польскому телевидению президент Польши Анджей Дуда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это, конечно, и наше решение как хозяина, но также следует помнить об участниках", - сказал он, предложив пока оставить эту тему. "Это открытый вопрос", - констатировал Дуда.

Ранее глава польского МИД Яцек Чапутович заявил, что приглашение Ирана не планируется.

11 января в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты планируют созвать 13-14 февраля в Польше международную встречу высокого уровня, чтобы выработать механизмы для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и, в частности, обсудить вопрос об ограничении влияния Ирана в регионе, которое глава Госдепартамента охарактеризовал как дестабилизирующее. МИД Польши подтвердил эти планы.

Официальные представители России не будут участвовать в конференции. Глава МИД РФ Сергей Лавров на большой пресс-конференции по итогам 2018 года информировал, что РФ получила приглашение, описание повестки дня, которое заключается в обсуждении конфликтов в Сирии, Йемене, проблемы с иранской ракетной программой, с действиями Ирана в регионе. Как подчеркнул министр, в повестке отсутствует очевидная ключевая проблема - палестино-израильская, арабо-израильское урегулирование, которое вынесено за скобки.

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