Болгария решила отказаться от "золотых" виз инвесторам

Правительство Болгарии приняло решение отказаться от предоставления гражданства состоятельным инвесторам, претендующим на получение "золотых" виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику. Об этом на брифинге по итогам заседания кабинета министров, которое состоялось в среду, сообщил министр экономики Эмил Караниколов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Наше предложение] касается так называемых быстрых инвестиций, права на получение гражданства за деньги - инвестиции в государственные ценные бумаги и акции. Наша проверка показала, что действие этого закона существенного экономического эффекта не дает, а болгарское гражданство, начиная с 2014 года было предоставлено лишь 50 бизнесменам различных государств, в том числе России, Египта и Пакистана. Соответствующее предложение о поправках в Закон о болгарском гражданстве будет внесено в Народное собрание (парламент) страны", - сообщил Караниколов.

Министр уточнил, что гражданство Болгарии предоставлялось за инвестиции в размере не менее 1 млн левов (около €500 тыс.). В 2014 году были поданы два заявления о вкладе в 89 млн левов (около €44,5 млн), в 2015 году - одно заявление за 13 млн левов (около €6,5 млн). В 2018 году инвестиции в производство составили 491 млн левов (около €245,5 млн).

Ранее Европейская комиссия рекомендовала странам-членам ЕС ужесточить проверки состоятельных инвесторов, претендующих на получение "золотых" виз и паспортов. Газета Financial Times, которой удалось ознакомиться с проектом документа, в среду отмечает, что, как полагают в ЕК, эти действия делают сообщество уязвимым в отношении отмывания денег, коррупции и деятельности преступных группировок.

Правило "золотых" виз и паспортов введено в ряде стран ЕС, в том числе в Великобритании, Португалии, Испании, Болгарии и на Мальте. В результате реализации подобного проекта государства ЕС, по данным международных организаций Global Witness и Transparency International, получили за последнее десятилетие только в виде прямых инвестиций €25 млрд.

Решению болгарского правительства предшествовала информация, распространенная во вторник агентством Blitz о том, что в начале 2018 года болгарского гражданства по сигналу неправительственной организации "Антикоррупционный фонд", переданному Государственному агентству национальной безопасности, министерству юстиции и администрации президента, был лишен российский бизнесмен Сергей Адоньев. Причем официально это решение не публиковалось.

Отмечалось, что поводом для жалобы в отношении Адоньева стала информация о том, суд в США наказал россиянина в 1998 году за мошенничество, однако при решении вопроса о болгарском гражданстве в 2008 году эта информация не была представлена, что и стало нарушением Закона о болгарском гражданстве.

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