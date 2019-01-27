Неизвестные ворвались ночью в посольство Камеруна в Берлине

27 января 2019 16:46 (UTC+04:00)

Неизвестные лица ворвались минувшей ночью в посольство Камеруна в Германии и нанесли ряд повреждений, никто не пострадал. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в правоохранительных органах столицы ФРГ.

"Около 10 человек ворвались в здание и выдвинули политические требования", - отметили в полиции, не уточнив, чего именно требовали неизвестные.

"Относительно обстоятельств случившегося мы пока не можем ничего сказать. Мы должны изучить ситуацию", - сообщил представитель правоохранительных органов. Рано утром в воскресенье полицейские вывели людей из здания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Консул Отто Хаузер: Германия и Азербайджан могут сотрудничать в производстве пластмасс (Эксклюзив)
Бизнес 25 января 20:01
В Германии завершилась операция из-за сообщения о заложенной в поезде бомбы
Европа 25 января 20:01
В Германии 500 пассажиров эвакуировали из поезда из-за сообщения о бомбе
Европа 25 января 18:35
Россия и Германия подпишут план сотрудничества спасательных ведомств на 2019-2020 годы
Россия 25 января 18:01
В Германии прошла акция под лозунгом «Азербайджан хочет мира и справедливости!» (ФОТО)
Политика 25 января 16:07
Премьер Италии озабочен положениями договора между Францией и Германией
Европа 25 января 13:45
Лента новостей
МАГАТЭ обсудила в Египте строительство первой в стране АЭС
Арабские страны 17:25
В Таиланде три школьницы погибли при столкновении мотоцикла и грузовика
Другие страны 17:21
Vale предупредила о риске прорыва еще одной дамбы в Бразилии
Другие страны 16:06
Завтра в Баку ожидается до 14 градусов тепла
Общество 15:50
Нигяр Гасанзаде показала, как в запястьях бьется пульс - сама жизнь (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:39
Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Australian Open
Другие страны 15:34
Рядом с Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,8
Другие страны 15:05
В Париже в ходе акции протеста "желтых жилетов" пострадали восемь человек
Европа 14:25
СМИ сообщили об экстренной посадке самолета во Внуково
Россия 13:43