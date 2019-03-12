Глава Европарламента надеется, что британский парламент одобрит новую сделку по Brexit

12 марта 2019 06:09 (UTC+04:00)

Глава Европарламента Антонио Таяни положительно оценил результаты переговоров по Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сделали все возможное, чтобы успокоить Великобританию, - написал Таяни во вторник в Twitter. - Мы с нетерпением ожидаем, что Лондон проголосует за обновленную сделку. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует".

В понедельник вечером Таяни и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили с британским премьером в Страсбурге выход Соединенного королевства из ЕС. Позднее Мэй заявила, что выполнила требование британских депутатов, добившись изменения соглашения с ЕС о Brexit в вопросе границы на острове Ирландия.

Переговоры в Страсбурге состоялись накануне намеченного на 12 марта в Палате общин повторного голосования по проекту соглашения о Brexit. В прошлый раз британские депутаты с огромным перевесом в 230 голосов отвергли предложенную Мэй сделку с Брюсселем, к которой теперь согласованы юридически обязывающие поправки.

15 января депутаты Палаты общин проголосовали против проекта сделки с Брюсселем, а позднее одобрили две поправки к биллю о Brexit. В частности, парламентарии потребовали от правительства убрать из текста соглашения с ЕC упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, призванном не допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией. Парламентарии опасаются, что из-за "бэкстопа" Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанным к европейскому сообществу.

Впоследствии Мэй заявила о том, что Палата общин сможет во второй раз проголосовать по сделке о Brexit не позднее 12 марта. Премьер также согласилась, чтобы Палата общин проголосовала по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем, если проект соглашения с ЕС вновь будет отвергнут. В случае если парламентарии выступят и против такого сценария, они смогут проголосовать за то, чтобы перенести дату выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок. Brexit запланирован на 29 марта.

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