В Великобритании выпустили монету в честь Стивена Хокинга

12 марта 2019 18:55 (UTC+04:00)

Памятную монету в честь знаменитого британского астрофизика Стивена Хокинга выпустил королевский монетный двор Великобритании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Хокинг скончался в марте 2018 года в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом с 22-летнего возраста борясь с неизлечимым заболеванием - боковым амиотрофическим склерозом.

"Гений Стивена Хокинга заключается не только в том, что он мог объединить разные сферы, он смог сделать науку доступной для всех. Его остроумие и необычное чувство вкуса помогли превращать сложные темы в интересные и актуальные", - говорится в сообщении монетного двора.

На монете номиналом в 50 пенсов помещено изображение черной дыры, сама монета выполнена в четырех вариантах: обычном коллекционном (стоимостью в 10 фунтов стерлингов), коллекционном из серебра (тиражом в 5,5 тысячи штук и стоимостью в 55 фунтов), коллекционном из серебра повышенной толщины (тираж - 2,5 тысячи, стоимость - 95 фунтов стерлингов) и коллекционном из золота (тираж - 400 штук, стоимость - 795 фунтов). При этом варианты монеты из драгоценных металлов уже распроданы на сайте монетного двора, оформить заказ с отложенной доставкой можно лишь на обычный вариант, за 10 фунтов. Монеты являются сувенирными и в обращение не поступят.

"Стивен Хокинг делал сложные вещи доступными… Я хотела вписать большую черную дыру в маленькую монету и хотела бы, чтобы он был с нами и мог улыбнуться этой идее", - приводятся в заявлении слова автора дизайна монеты британки Эдвины Эллис.

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