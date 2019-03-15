Британский парламент поддержал предложение правительства об отсрочке Brexit

Британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit) на более поздний срок. Во время состоявшегося в четверг голосования в Палате общин 412 депутатов выступили за отсрочку Brexit, 202 - против, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь британское правительство должно направить запрос ЕС о так называемой технической отсрочке даты Brexit до 30 июня, если Палата общин сможет одобрить до 20 марта проект соглашения об условиях Brexit, которого удалось достигнуть британскому премьер-министру Терезе Мэй в ходе переговоров с Брюсселем.

Несмотря на то, что депутаты в среду нанесли поражение Терезе Мэй, отвергнув во второй раз достигнутую ею сделку по Brexit, британский премьер не собирается отказываться от нее и попытается с третьей попытки добиться на следующей неделе ее принятия Палатой общин. С этой точки зрения сегодняшнее голосование было очень важным для британского премьера, которая в итоге выиграла время, чтобы попытаться прекратить распри внутри своего правительства, заполучить поддержку членов североирландской Демократической юнионистской партии и крыла консерваторов-евроскептиков.

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