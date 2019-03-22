Евросоюз не признает Голаны частью Израиля - заявление

22 марта 2019 01:22 (UTC+04:00)

Евросоюз по-прежнему не признает Голанские высоты частью Израиля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

"Позиция ЕС не изменилась. Евросоюз в соответствии с международным правом не признает суверенитета Израиля над территориями, оккупированными им с июля 1967 года, включая Голанские высоты, и не рассматривает их как часть израильской территории", - заявила Косьянчич.

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