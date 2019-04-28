В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Правоохранительные органы отмечают, что группа туристов из Германии покинула горный приют в пятницу утром и направилась через перевал Грюнхорнлюкке (Grünhornlücke) по направлению к горному приюту Конкордиахютте (Konkordiahütte). Власти начали их поиск после того, как туристы не прибыли в пункт назначения в конце дня. На поиски лыжников был отправлен вертолёт, однако обнаружить их не удалось.

Из-за плохих погодных условий спасатели возобновили поиски туристов лишь в субботу после полудня. Вскоре спасатели "обнаружили четырёх туристов между Грюнхорном (Grünhorn) и Конкордиахютте" под завалами снега.

Отмечается, что полиция проводит идентификацию жертв, было начато расследование.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.