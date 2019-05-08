На юге Сицилии продают дома за один евро

8 мая 2019 02:31 (UTC+04:00)

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за 1 евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Sun.

На продажу выставлено 100 заброшенных объектов недвижимости. Ожидается, что в ближайшее время появятся еще 400 предложений.

Если покупатель не отремонтирует дом в течение года, он потеряет свой гарантийный депозит в размере около 7000 евро.

Население городка Муссомели – всего 11 тысяч человек. Город известен своими кулинарными традициями и средневековой архитектурой. Его исторический центр с уютными улочками считается одним из самых старых в Италии.

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