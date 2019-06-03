Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В интервью телеканалу CBS Хант заявил, что Ассанж "совершил несколько очень серьезных преступлений".

Отвечая на вопрос ведущей, стал бы он препятствовать экстрадиции основателя WikiLeaks по запросу США, министр ответил: "Помешал бы ли я Джулиану Ассанжу предстать перед правосудием? Нет, я бы не стал".

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