Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США

3 июня 2019 04:50 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

В интервью телеканалу CBS Хант заявил, что Ассанж "совершил несколько очень серьезных преступлений".

Отвечая на вопрос ведущей, стал бы он препятствовать экстрадиции основателя WikiLeaks по запросу США, министр ответил: "Помешал бы ли я Джулиану Ассанжу предстать перед правосудием? Нет, я бы не стал".

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