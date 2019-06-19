Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

19 июня 2019 03:20 (UTC+04:00)

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Платини был задержан по делу о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

При этом представитель француза Жан-Кристоф Алькье утверждал, что чиновника взяли под стражу исключительно для дачи свидетельских показаний. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.

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