Новая волна протестов "желтых жилетов" во Франции собрала 11,8 тыс. человек

22 июня 2019 22:20 (UTC+04:00)

Почти 12 тыс. человек приняли участие в новом общенациональном дне протеста "желтых жилетов" во Франции. Об этом в субботу сообщили в МВД республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным министерства, в Париже манифестации собрали 1,1 тыс. человек. В ведомстве напомнили, что в прошлую субботу в акциях протеста во французских городах участвовали 7 тыс. человек, из которых 950 активистов вышли на улицы столицы.

32-я по счету волна протестов прошла в эту субботу также в Тулузе, Лионе, Марселе и других городах.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Тогда же униформой оппозиционного движения был избран светоотражающий жилет автомобилистов. С тех пор участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы.

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