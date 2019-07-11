Пожарные потушили пламя в промышленной зоне под Марселем

11 июля 2019 04:06 (UTC+04:00)

Пожарная служба французского департамента Буш-дю-Рон (юг Франции) сообщила, что ее расчетам удалось потушить пожар, возникший в среду в промышленной зоне у города Витроль (западнее Марселя). Об этом говорится на странице в Twitter управления этой пожарной службы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пожарные подчеркивают, что "борьба с огнем была очень сложной, так как он возник и распространялся в зоне, где рядом друг с другом проходят железнодорожная линия, крупная региональная автострада А7 и одна из департаментских автодорог". Огонь возник сразу в шести местах, и "доступ к зонам огня был затруднен". По данным телеканала BFMTV, возгорание травы, кустов и деревьев могло произойти от искр, которые возникли при резком торможении скорого поезда.

Пожарным пришлось принимать срочные меры, чтобы не допустить, чтобы под действием мистраля огонь с травы и деревьев перекинулся на ближайшие жилые дома и на расположенную рядом крупную промышленную зону "Витроль".

"Нанесения пожаром какого-либо ущерба этим объектам удалось избежать", - подчеркивается в заявлении.

В борьбе с огнем участвовало более 100 пожарных, для сброса воды использовался вертолет и четыре специальных самолета. Было остановлено автомобильное движение по всем ближайшим автодорогам, прекращено движение по железнодорожной линии. В настоящее время движение поездов близ Марселя постепенно восстанавливается.

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