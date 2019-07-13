Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

13 июля 2019 20:56 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил своему иранскому коллеге Джаваду Зарифу, что Лондон беспокоит не происхождение нефти на супертанкере Grace 1, а ее возможная перевозка в Сирию, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Только что поговорил с министром иностранных дел Ирана Зарифом. Конструктивный разговор. Я вновь заверил его, что озабоченность у нас вызывает не происхождение нефти на Grace 1, а ее направление", - написал Хант в Twitter.

Он также сообщил, что после надлежащей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания "способствовала бы освобождению (танкера), если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию".

По словам Ханта, Зариф, в свою очередь, сообщил ему, что Иран хочет разрешить эту ситуацию и не намерен ее обострять.

"Также поговорил с (главным министром Гибралтара) Фабианом Пикардо, который ведет отличную работу по урегулированию вопроса и разделяет перспективы Великобритании", - добавил глава МИД.

Он также упомянул, что обсудил со своим иранским коллегой задержание Тегераном гражданки Британии и Ирана Назанин Загери-Рэтклифф за антиправительственную деятельность и других заключенных в Иране людей с двойным гражданством. Он заверил, что продолжит добиваться поиска разрешения их проблемы.

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США. В четверг стало известно, что полиция Гибралтара в рамках расследования дела задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1. Позже полиция задержала еще двух членов экипажа.

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