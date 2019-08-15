Евросоюз призывает власти Молдавии провести радикальную реформу юстиции

15 августа 2019 14:41 (UTC+04:00)

Европейский союз заинтересован в проведении радикальной реформы юстиции в Молдавии. Об этом заявил в четверг глава делегации ЕС в Кишиневе Петер Михалко в эфире местного телеканала ТВ-8, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Молдавии необходимо провести радикальную реформу юстиции", - сказал Михалко, отметив, что это, в первую очередь, касается "структур, которые обеспечивают независимость судей и прокуроров". По его словам, необходимо создать механизмы их проверки подобно тем, которые уже введены в Албании и на Украине. "Судьи и прокуроры проходят через механизм, с помощью которого их оценивают и с точки зрения этики, и с точки зрения неподкупности", - пояснил европейский чиновник, отметив, что проверки должны касаться и имущества блюстителей закона.

"Самое главное, чтобы хватило политической воли это реализовать", - подытожил Михалко.

В прошлом году Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в €100 млн, из которых €60 млн планировалось предоставить в виде кредита, а остальные - в виде гранта. Однако в ноябре 2018 года Брюссель принял решение приостановить выделение макрофинансовой помощи прежнему правительству Павла Филипа, которое контролировала бывшая правящая Демократическая партия. В ЕС отметили, что оно может быть восстановлено только после того, как власти Молдавии продемонстрируют прогресс в реформе юстиции и борьбе с коррупцией.

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