Президент Италии передаст Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства

Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил Джузеппе Конте, чтобы поручить ему сформировать правительство на основе нового парламентского большинства. Как объявил в среду пресс-секретарь главы государства Джованни Грассо, Конте приглашен в президентский Квиринальский дворец в четверг в 9:30, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла пригласил доктора, адвоката Джузеппе Конте завтра в 9:30", - сказал Грассо.

Маттарелла завершил в среду консультации с политическими партиями. Две из них - Движение "5 звезд" и Демократическая партия (ДП) - сообщили о договоренности сформировать новое парламентское большинство, которое поддержит кабмин во главе с Конте.

55-летний Конте, адвокат по профессии, чуть более года назад обратился к политике. После парламентских выборов в марте 2018 года, по результатам которых ни одна партия и коалиция не набрала достаточно голосов для получения поддержки большинства, в правящую коалицию вошли "Движение" и партия "Лига". Кандидатура Конте была предложена "пятизвездными" как третьего "независимого" лица. Посты вице-премьеров заняли лидеры обеих партий - Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини. 20 августа Конте подал в отставку после развала коалиции, о чем объявил Сальвини, потребовав проведения досрочных выборов.

Однако отставка правительства не означает автоматического роспуска парламента, в котором может быть сформировано альтернативное большинство. Конте должен формально принять мандат, на основе которого продолжит консультации с представителями всех партий, чтобы заручиться поддержкой гарантированного большинства. Затем он должен представить президенту согласованный с партиями новой коалиции ("Движение" и ДП) состав кабмина. Потом проходит церемония приведения к присяге министров и первое голосование по вопросу о доверии правительству.

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