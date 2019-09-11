Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки

Великобритания в случае выхода из Евросоюза без соглашения прекрасно справится с ситуацией и останется страной с высоким уровнем жизни и низкими налогами, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. Закон был принят из-за опасений парламентариев в том, что Джонсон намеренно добивается выхода из союза без соглашения, а также дезинформирует парламент и общество, говоря о том, что переговоры с ЕС идут активно. Несмотря на требования парламента, Джонсон не обнародовал никаких документов, подтверждающих проведение переговоров по Brexit. Brexit без сделки грозит Британии катастрофой во многих сферах, прежде всего в экономике и торговле, о чем предупреждали профессиональные и отраслевые объединения, профсоюзу и эксперты.

"Мы хотим согласовать условия соглашения. Но Британия может прекрасно справиться сама, если мы выйдем (из ЕС) без него… Наша страна будет экономикой с низкими налогами и высокими доходами", - сказал Джонсон, выступая с "ответами премьер-министра на вопросы народа" (People's PMQs) на странице кабинета министров в Facebook.

В таком новом и фактически революционном для Британии формате Джонсон общается с британцами уже второй раз. Впервые он напрямую пообщался с народом с помощью прямой трансляции в Facebook из своего рабочего кабинета на Даунинг-стрит 14 августа.

Премьер вновь подтвердил, что будет делать все, чтобы Британия вышла из ЕС 31 октября.

"Я говорил, наверное, уже пять раз, но с радостью заверю еще раз: мы обязаны это сделать (осуществить Brexit). Членство в ЕС обходится нам в 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Это около миллиарда фунтов в месяц. Подумайте о том, как бы мы могли потратить эти деньги. Давайте поставим собственные интересы на первое место и сделаем это (выйдем из ЕС)", - добавил премьер.

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