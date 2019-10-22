Закон о легализации однополых браков и абортов вступил в силу в Северной Ирландии

Закон, разрешающий заключение однополых браков и легализующий аборты, вступил во вторник в силу в Северной Ирландии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News.

Депутаты от Лейбористской партии внесли в британский парламент летом нынешнего года соответствующие поправки. Североирландская Демократическая юнионистская партия в понедельник попыталась заблокировать их принятие, однако ее усилия успехом не увенчались.

Лидер лейбористов Джереми Корбин подтвердил на своей странице в Twitter легализацию однополых браков и абортов в Северной Ирландии, назвав это событие "историческим моментом" и поздравив всех причастных "с победой в борьбе за равенство и права человека".

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