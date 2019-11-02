В Германии стоматолог побил рекорд, удалив зуб пациенту

Стоматолог из немецкого города Оффенбах удалил пациенту зуб длиной 3,7 сантиметра и установил мировой рекорд. Об этом как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местное издание FNP.

Пациент обратился в 2018 году к стоматологу с жалобой на отек и сильную боль в верхней челюсти. Рентгеновский снимок показал, что один из зубов имеет необычайно длинный корень. Доктор Макс Лукас рекомендовал его немедленно удалить, и, когда операция была проведена, оказался поражен тем, что длина зуба оказалась еще больше, чем показал снимок.

Стоматолог потратил год на сбор необходимых документов и проверки зуба, чтобы зафиксировать рекорд Гиннесса.

Прошлый рекорд был зарегистрирован в 2017 году в Индии. Тогда стоматологи удалили зуб длиной 3,67 сантиметра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.